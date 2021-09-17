Наталя Могилевська в блискучій сукні з глибоким декольте похвалилася іменною зіркою

Співачка виблискувала в прикрашеній паєтками різнобарвній довгій сукні з глибоким декольте і широкими рукавами. Яскравий лук вона поєднувала з чорними замшевими босоніжками на високій платформі і підборах.

Волосся Могилевська красиво поклала локонами і зробила ефектний макіяж з акцентом на очах.

Щаслива виконавиця позувала, сидячи на підлозі біля своєї іменної зірки, а також зробила фото з шанувальниками і дітьми.

Наталя Могилевська отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники і колеги почали вітати співачку в коментарях.

"Вітаю", - написав Dzidzio, а Володимир Остапчук залишив смайлики у вигляді вогню.