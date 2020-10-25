Наталья Могилевская рассекретила, с кем провела отпуск: сделали кассу отелю

Наталья Могилевская по примеру своих звездных коллег устроила осенью отдых за границей. И если многие из украинских селебритиз полетели в Турцию, то артистка решила обратить взор на доступные европейские курорты. Так, она отправилась на отдых в Хорватию и с удовольствием делилась с поклонниками красочными снимками. Певица осталась в восторге от своего туристического открытия, ведь раньше на хорватских курортах не отдыхала, а вот с кем она туда отправилась, Наталья рассказала программе "Светская жизнь".

Певица отметила, что впервые за пять лет позволила себе полноценный отдых и релакс. Кроме того, рядом со звездой были друзья, и веселая компания также способствовала хорошему настроению на протяжении всего отпуска.

Звезда сообщила, что ранее летала только в Индию помедитировать, а теперь оценила все прелести активного и полного впечатлений захватывающего отдыха.

Наталья Могилевская осталась в восторге от отдыха в Хорватии (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я вообще ездила только в Индию и только за медитацией. Это первый раз! 20 км в день просто пешком. Я отдыхала с друзьями, сделали кассу отелю, потому что нас было очень много и мы очень классно отдыхали. И вообще, если бы не карантин, я бы вообще не оказалась бы в Хорватии, не знаю почему. Сейчас это мой любимый курорт — такой воды нет нигде", - заявила певица.

Наталья отметила, что возвращалась в родную Украину через Германию. Сознательная певица призналась, что делать ПЦР-тест на коронавирус ей было ненужно, но она по собственной инициативе проверилась и убедилась, что не заразилась COVID-19 во время отпуска.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Напомним, что ранее Наталья Могилевская сверкнула роскошным декольте в пиджаке на голое тело.