Наталя Могилевська розсекретила, з ким провела відпустку: зробили касу готелю

Наталя Могилевська за прикладом своїх зіркових колег влаштувала восени відпочинок за кордоном. І якщо багато хто з українських селебрітіз полетіли в Туреччину, то артистка вирішила звернути погляд на доступні європейські курорти. Так, вона вирушила на відпочинок до Хорватії і з задоволенням поділилася з шанувальниками барвистими знімками. Співачка залишилася в захваті від свого туристичного відкриття, адже раніше на хорватських курортах не відпочивала, а про те, з ким вона туди поїхала, Наталя розповіла програмі "Світське життя".

Співачка зазначила, що вперше за п'ять років дозволила собі повноцінний відпочинок і релакс. Крім того, поруч із зіркою були друзі, і весела компанія також сприяла гарному настрою протягом всієї відпустки.

Зірка повідомила, що раніше літала тільки в Індію помедитувати, а тепер оцінила всі принади активного і повного вражень захоплюючого відпочинку.

Наталя Могилевська залишилася в захваті від відпочинку в Хорватії (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я взагалі їздила тільки в Індії і тільки за медитацією. Це перший раз! 20 км в день просто пішки. Я відпочивала з друзями, зробили касу готелю, тому що нас було дуже багато і ми дуже класно відпочивали. І взагалі, якщо б не карантин, я б взагалі не опинилася б у Хорватії, не знаю чому. Зараз це мій улюблений курорт — такої води немає ніде", - заявила співачка.

Наталя зазначила, що поверталася у рідну Україну через Німеччину. Свідома співачка зізналася, що робити ПЛР-тест на коронавірус їй було непотрібно, але вона за власною ініціативою перевірялись і переконалася, що не заразилася COVID-19 під час відпустки.

Відео: YouTube/Світське життя

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська блиснула розкішним декольте в піджаку на голе тіло.