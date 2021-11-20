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Наталья Могилевская сверкнула стройными ножками и заговорила о переменах в жизни

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в эффектном наряде и рассказала о дате, которая может изменить жизнь навсегда.

На своей странице в Instagram звезда поделилась снимком, на котором запечатлена в стильном черном платье.

Впечатляющий лук Наталья дополнила черными ботильонами на шпильке. Волосы артистки уложены красивыми локонами, а на лице вечерний макияж с ацентом на глазах.

При этом она снята будто бы в процессе ходьбы и полы платья эффектно взметнулись вверх, позволяя полюбоваться на стройные ножки знаменитости.

Наталья Могилевская восхитила эффектным образом в черном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская вспомнила о лунном затмении, которое состоялось 19 ноября, и отметила, что это очень важный день.

"День, который сегодня все изменит! Астрологи считают, что сегодняшнее лунное затмение века изменит нашу жизнь навсегда. Поворотные моменты, судьбоносные встречи и откровения. Почувствовали сегодня на себе лунное затмение и полнолуние? Как чувствуете себя?" - написала певица.

В комментариях фолловеры делятся своими ощущениями в день затмения, не забывая и о комплиментах для Натальи.

  • Прекрасно! Полон сил
  • Почувствовала бодрость и прекрасно спала!!! Обычно был плохой сон!
  • Вы просто прекрасны!
  • Дай Бог нам Натали, чтобы изменения в это полнолуние произошло в тех сферах, как предсказывают астрологи.
  • Только хорошо от этого фото
  • Красавица
  • На позитиве
  • Наташа, Вы - огонь
  • Классная!!!
  • Какая Вы красивая
  • Вам так идёт этот образ

Напомним, ранее Наталья Могилевская в трендовом анималье вдруг задумалась о возрасте.

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Наталья Могилевская