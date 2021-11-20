Наталья Могилевская сверкнула стройными ножками и заговорила о переменах в жизни

Впечатляющий лук Наталья дополнила черными ботильонами на шпильке. Волосы артистки уложены красивыми локонами, а на лице вечерний макияж с ацентом на глазах.

При этом она снята будто бы в процессе ходьбы и полы платья эффектно взметнулись вверх, позволяя полюбоваться на стройные ножки знаменитости.

Наталья Могилевская восхитила эффектным образом в черном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская вспомнила о лунном затмении, которое состоялось 19 ноября, и отметила, что это очень важный день.

"День, который сегодня все изменит! Астрологи считают, что сегодняшнее лунное затмение века изменит нашу жизнь навсегда. Поворотные моменты, судьбоносные встречи и откровения. Почувствовали сегодня на себе лунное затмение и полнолуние? Как чувствуете себя?" - написала певица.

В комментариях фолловеры делятся своими ощущениями в день затмения, не забывая и о комплиментах для Натальи.