Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками і заговорила про зміни в житті

Вражаючий лук Наталія доповнила чорними ботильйонами на шпильці. Волосся артистки укладені красивими локонами, а на обличчі вечірній макіяж з ацентом на очах.

При цьому вона знята нібито в процесі ходьби і поли сукні ефектно зметнулися вгору, дозволяючи помилуватися на стрункі ніжки знаменитості.

Наталя Могилевська захопила ефектним образом у чорній сукні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська згадала про місячне затемнення, яке відбулося 19 листопада, і зазначила, що це дуже важливий день.

"День, який сьогодні все змінить! Астрологи вважають, що сьогоднішнє місячне затемнення століття змінить наше життя назавжди. Поворотні моменти, доленосні зустрічі і одкровення. Відчули сьогодні на собі місячне затемнення і повний місяць? Як відчуваєте себе?" - написала співачка.

У коментарях фоловери діляться своїми відчуттями в день затемнення, не забуваючи і про компліменти для Наталії.