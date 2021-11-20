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Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками і заговорила про зміни в житті

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська похвалилася стрункою фігурою в ефектному вбранні і розповіла про дату, яка може змінити життя назавжди.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася знімком, на якому відображена в стильній чорній сукні.

Вражаючий лук Наталія доповнила чорними ботильйонами на шпильці. Волосся артистки укладені красивими локонами, а на обличчі вечірній макіяж з ацентом на очах.

При цьому вона знята нібито в процесі ходьби і поли сукні ефектно зметнулися вгору, дозволяючи помилуватися на стрункі ніжки знаменитості.

Наталя Могилевська захопила ефектним образом у чорній сукні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська згадала про місячне затемнення, яке відбулося 19 листопада, і зазначила, що це дуже важливий день.

"День, який сьогодні все змінить! Астрологи вважають, що сьогоднішнє місячне затемнення століття змінить наше життя назавжди. Поворотні моменти, доленосні зустрічі і одкровення. Відчули сьогодні на собі місячне затемнення і повний місяць? Як відчуваєте себе?" - написала співачка.

У коментарях фоловери діляться своїми відчуттями в день затемнення, не забуваючи і про компліменти для Наталії.

  • Чудово! Сповнений сил
  • Відчула бадьорість і прекрасно спала!!! Зазвичай був поганий сон!
  • Ви просто прекрасні!
  • Дай Бог нам Наталі, щоб зміни в цей повний місяць відбулося в тих сферах, як пророкують астрологи.
  • Тільки добре від цього фото
  • Красуня
  • На позитиві
  • Наташа, ви - вогонь
  • Класна!!!
  • Яка ви красива
  • Вам так йде цей образ

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська в трендовому анімальє раптом задумалася про вік.

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Наталя Могилевська