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Найди 10 отличий: MONATIK показал, как изменилась его семья за два года

Автор: Марина Настевич

Известный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK) вместе с женой и сыновьями отдыхает в Дубае. Они побывали в местном океанариуме, где уже были два года назад, и воссоздали снимок, который сделали тогда.

Новым и архивными фото исполнитель поделился на своей странице в Instagram.

Дмитрий и Ирина позировали у стеклянной стены океанариума, держа на руках сыновей Даниила и Платона - сначала в 2019 году, а потом и в 2021.

Таким образом артист показал, как изменилась его семья за два года. Конечно же, мальчики за это время заметно подросли.

Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями в Дубае (фото: instagram.com/monatik_official)

"С разницей в 2 года… Какая? 19 vs 21?", - написал Монатик под кадрами.

Подписичики принялись умиляться семейной идиллии и в шутку отметили, что изменились на фото только дети - даже кроссовки у артиста те же самые.

  • Дима походу кроссовки раз в 3 года покупает
  • Дети выросли, родители помолодели!
  • Обе, так по-семейному искренне и тепло
  • Первая 19, детки ещё малипусенькие
  • Дим, Вы с вашей семьей и на одном и на другом фото очень хороши
  • Благодаря детям можно вообще понять, что время прошло
  • Какие же красивые
  • Качество кроссовок явно отличное, раз так сохранились. Супер фотки, молодцы! Счастья вашей семье
  • Все фото теплые, душевные, чудесные
  • Кроссы не поменялись
  • Мальчики такие милашки, подросли

К слову, в Дубае MONATIK не только отдыхает, а и по работе - он даст там выступление. Шоумен выложил забавное видео с сыном, на котором они якобы идут на его концерт.

"Охотники за позитивными эмоциями… Вот таким ритмичным шагом идём сегодня на шоу #MadeWithLoveAndRhythm в Dubai Events Arena. Зажигать и получать #VitaminD!!! Ждём Вас с любовью и ритмом!!! Приходите к нам!" - написал Дмитрий.

Ранее MONATIK растрогал сеть трепетным посланием к старшему сыну Даниилу в день его рождения и личным видео с малышом.

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MONATIKМонатик