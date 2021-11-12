Найди 10 отличий: MONATIK показал, как изменилась его семья за два года

Известный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK) вместе с женой и сыновьями отдыхает в Дубае. Они побывали в местном океанариуме, где уже были два года назад, и воссоздали снимок, который сделали тогда.
Новым и архивными фото исполнитель поделился на своей странице в Instagram.
Дмитрий и Ирина позировали у стеклянной стены океанариума, держа на руках сыновей Даниила и Платона - сначала в 2019 году, а потом и в 2021.
Таким образом артист показал, как изменилась его семья за два года. Конечно же, мальчики за это время заметно подросли.
Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями в Дубае (фото: instagram.com/monatik_official)
"С разницей в 2 года… Какая? 19 vs 21?", - написал Монатик под кадрами.
Подписичики принялись умиляться семейной идиллии и в шутку отметили, что изменились на фото только дети - даже кроссовки у артиста те же самые.
К слову, в Дубае MONATIK не только отдыхает, а и по работе - он даст там выступление. Шоумен выложил забавное видео с сыном, на котором они якобы идут на его концерт.
"Охотники за позитивными эмоциями… Вот таким ритмичным шагом идём сегодня на шоу #MadeWithLoveAndRhythm в Dubai Events Arena. Зажигать и получать #VitaminD!!! Ждём Вас с любовью и ритмом!!! Приходите к нам!" - написал Дмитрий.
Ранее MONATIK растрогал сеть трепетным посланием к старшему сыну Даниилу в день его рождения и личным видео с малышом.