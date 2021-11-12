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Знайди 10 відмінностей: MONATIK показав, як змінилася його сім'я за два роки

Автор: Марина Настевич

Відомий український артист Дмитро Монатік (MONATIK) разом з дружиною і синами відпочиває в Дубаї. Вони побували в місцевому океанаріумі, де вже були два роки тому, і відтворили знімок, який зробили тоді.

Новим та архівними фото виконавець поділився на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро та Ірина позували біля скляної стіни океанаріуму, тримаючи на руках синів Данила і Платона - спочатку в 2019 році, а потім і в 2021.

Таким чином артист показав, як змінилася його сім'я за два роки. Звичайно ж, хлопчики за цей час помітно підросли.

Дмитро та Ірина Монатік з синами в Дубаї (фото: instagram.com/monatik_official)

"З різницею в 2 роки... яка? 19 vs 21?", - написав Монатік під кадрами.

Підписники почали розчулюватися сімейній ідилії і жартома відзначили, що змінилися на фото тільки діти - навіть кросівки у артиста ті ж самі.

  • Діма походу кросівки раз на 3 роки купує
  • Діти виросли, батьки помолодшали!
  • Обидві, так по-сімейному щиро і тепло
  • Перша 19, дітки ще маліпусенькі
  • Дим, Ви з вашою сім'єю і на одному і на іншому фото дуже гарні
  • Завдяки дітям можна взагалі зрозуміти, що час минув
  • Які ж красиві
  • Якість кросівок явно відмінна, раз так збереглися. Супер фотки, молодці! Щастя вашій родині
  • Всі фото теплі, душевні, чудові
  • Кроси не помінялися
  • Хлопчики такі милашки, підросли

До слова, в Дубаї MONATIK не тільки відпочиває, а й по роботі - він дасть там виступ. Шоумен виклав кумедне відео з сином, на якому вони нібито йдуть на його концерт.

"Мисливці за позитивними емоціями ... ось таким ритмічним кроком йдемо сьогодні на шоу #MadeWithLoveAndRhythm в Dubai Events Arena. Запалювати і отримувати #VitaminD!!! Чекаємо Вас з любов'ю і ритмом!!! Приходьте до нас!" - написав Дмитро.

Раніше MONATIK зворушив мережу трепетним посланням до старшого сина Данила в день його народження і особистим відео з малюком.

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MONATIKМонатик