"Не могла дышать": Орландо Блум выбежал на сцену, разорвал корсет Кэти Перри и спас ей жизнь (видео)

На нем хорошо видно, как известная исполнительница позвала голливудского актера и по совместительству своего возлюбленного мужа на сцену. Кэти была одета как всегда эффектно. Ее образ составили пышное платье бледно-сиреневого цвета, изысканные аксессуары, яркий макияж и роскошная укладка. Несмотря на то что со стороны платье казалось свободным, оно было сшито с тугим корсетом. Таким образом, оно не давало звезде дышать. Но когда любимый мужчина расстегнул его, все стало на свои места, и Кэти спокойно исполнила свою песню. Перри объявила в микрофон: "Теперь я могу дышать!". Он бросился на свое место, а поп-звезда подытожила: "Мой герой".

Орландо спас Кэти Перри (видео: YouTube-канал ET Canada)