UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Не могла дышать": Орландо Блум выбежал на сцену, разорвал корсет Кэти Перри и спас ей жизнь (видео)

Автор: RBC.UA

Кэти Перри и Орландо Блум неожиданно для себя стали участниками происшествия, которое помогло продемонстрировать искренность чувств влюбленных.

Так, во время выступления Кэти Перри на мероприятии Variety's Power of Women случился инцидент. Певица не могла дышать из-за неисправности корсета и показала это жестом. 44-летний актер поспешил на сцену, чтобы спасти любимую. Видео с события, которое снял очевидец, тут же попало в сеть.

На нем хорошо видно, как известная исполнительница позвала голливудского актера и по совместительству своего возлюбленного мужа на сцену. Кэти была одета как всегда эффектно. Ее образ составили пышное платье бледно-сиреневого цвета, изысканные аксессуары, яркий макияж и роскошная укладка. Несмотря на то что со стороны платье казалось свободным, оно было сшито с тугим корсетом. Таким образом, оно не давало звезде дышать. Но когда любимый мужчина расстегнул его, все стало на свои места, и Кэти спокойно исполнила свою песню. Перри объявила в микрофон: "Теперь я могу дышать!". Он бросился на свое место, а поп-звезда подытожила: "Мой герой".

Орландо спас Кэти Перри (видео: YouTube-канал ET Canada)

Напомним, в прошлом году Кэти Перри родила от Орландо Блума дочь.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнесМодные тренды