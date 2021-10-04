"Не могла дихати": Орландо Блум вибіг на сцену, розірвав корсет Кеті Перрі і врятував їй життя (відео)

Кеті Перрі і Орландо Блум несподівано для себе стали учасниками події, яка допомогла продемонструвати щирість почуттів закоханих.
Так, під час виступу Кеті Перрі на заході Variety's Power of Women стався інцидент. Співачка не могла дихати через несправність корсета і показала це жестом. 44-річний актор поспішив на сцену, щоб врятувати кохану. Відео з події, яку зняв очевидець, тут же потрапило в мережу.
На ньому добре видно, як відома виконавиця покликала голлівудського актора і за сумісництвом свого коханого чоловіка на сцену. Кеті була одягнена як завжди ефектно. Її образ склали пишна сукня блідо-бузкового кольору, вишукані аксесуари, яскравий макіяж і розкішна укладка. Незважаючи на те що з боку плаття здавалося вільним, воно було зшито з тугим корсетом. Таким чином, плаття не давало зірці дихати. Але коли коханий чоловік розстебнув його, все стало на свої місця, і Кеті спокійно виконала свою пісню. Перрі оголосила в мікрофон: "Тепер я можу дихати!". Він кинувся на своє місце, а поп-зірка підсумувала: "Мій герой".
Орландо врятував Кеті Перрі (відео: YouTube-канал ET Canada)
Нагадаємо, минулого року Кеті Перрі народила від Орландо Блума дочку.