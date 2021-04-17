"Не страшно?" Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании

Так, судья "Танцев о звездами" запечатлена в цветастом топе и юбке-парео с бахромой на фоне океана и экзотических пейзажей в компании..быков! Животные свободно разгуливали по побережью и пощипывали травку возле шезлонгов отдыхающих.

"Кажется, мне нет места на этом пляже…" - констатировала балерина. Подписчики знаменитости забросали ее вопросами и не отпустили без комплиментов.

Екатерина поразилась соседям по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катюша, восхищаюсь вами, вы сама элегантность

Какой классный образ!

Вау! Не страшно было?

Они там просто так гуляют?

Ух ты, осторожно. Отличного отдыха вам

Александр тоже зря времени не терял и во всю наслаждался волнами, делая акробатические трюки прямо у кромки океана.

"Две мои слабости: "сногсшибательные" волны на диком пляже и высокая кухня", - написал артист балета.

Александр не мог нарадоваться волнам (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)