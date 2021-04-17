"Не страшно?" Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов улетели в романтический отпуск на Шри-Ланку. Пара решила отдохнуть без детей и насладится сполна обществом друг друга. Каждый день в раю сопровождается множеством впечатлений, которыми они делятся с поклонниками.
Прима-балерина показала в Instagram необычных соседей на пляже, в обществе которых им с мужем пришлось отдыхать.
Так, судья "Танцев о звездами" запечатлена в цветастом топе и юбке-парео с бахромой на фоне океана и экзотических пейзажей в компании..быков! Животные свободно разгуливали по побережью и пощипывали травку возле шезлонгов отдыхающих.
"Кажется, мне нет места на этом пляже…" - констатировала балерина. Подписчики знаменитости забросали ее вопросами и не отпустили без комплиментов.
Екатерина поразилась соседям по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Александр тоже зря времени не терял и во всю наслаждался волнами, делая акробатические трюки прямо у кромки океана.
"Две мои слабости: "сногсшибательные" волны на диком пляже и высокая кухня", - написал артист балета.
Александр не мог нарадоваться волнам (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)
Напомним, что ранее Екатерина Кухар с мужем встретили Новый год на Шри-Ланке и восхитили фото на фоне экзотических пейзажей.