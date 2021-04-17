"Не страшно?" Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії

Так, суддя "Танців про зірками" розгулює в квітчастому топі і спідниці-парео з бахромою на тлі океану і екзотичних пейзажів в компанії..биків! Тварини вільно розгулювали по узбережжю і пощипують травичку біля шезлонгів відпочиваючих.

"Здається, мені немає місця на цьому пляжі..." - констатувала балерина. Підписники знаменитості закидали її питаннями і не відпустили без компліментів.

Катерина була вражена сусідами по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катюша, захоплююсь вами, ви сама елегантність

Який класний образ!

Вау! Не страшно було?

Вони там просто так гуляють?

Ух ти, обережно. Відмінного відпочинку вам

Олександр теж дарма часу не втрачав і насолоджувався хвилями, роблячи акробатичні трюки прямо у кромки океану.

"Дві мої слабкості: "карколомні" хвилі на дикому пляжі і висока кухня", - написав артист балету.

Олександр не міг натішитися хвилям (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)