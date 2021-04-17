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"Не страшно?" Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії

Автор: Lite

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов полетіли в романтичну відпустку на Шрі-Ланку. Пара вирішила відпочити без дітей і сповна насолодитися товариством одне одного. Кожен день в раю супроводжується безліччю вражень, якими вони діляться з шанувальниками.

Прима-балерина показала в Instagram незвичайних сусідів на пляжі, у товаристві яких їм з чоловіком довелося відпочивати.

Так, суддя "Танців про зірками" розгулює в квітчастому топі і спідниці-парео з бахромою на тлі океану і екзотичних пейзажів в компанії..биків! Тварини вільно розгулювали по узбережжю і пощипують травичку біля шезлонгів відпочиваючих.

"Здається, мені немає місця на цьому пляжі..." - констатувала балерина. Підписники знаменитості закидали її питаннями і не відпустили без компліментів.

Катерина була вражена сусідами по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

  • Катюша, захоплююсь вами, ви сама елегантність
  • Який класний образ!
  • Вау! Не страшно було?
  • Вони там просто так гуляють?
  • Ух ти, обережно. Відмінного відпочинку вам

Олександр теж дарма часу не втрачав і насолоджувався хвилями, роблячи акробатичні трюки прямо у кромки океану.

"Дві мої слабкості: "карколомні" хвилі на дикому пляжі і висока кухня", - написав артист балету.

Олександр не міг натішитися хвилям (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар з чоловіком зустріли Новий рік на Шрі-Ланці і захопили фото на тлі екзотичних пейзажів.

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Новини України Катерина Кухар
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