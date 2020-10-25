Нечто большее: Мейхер высказалась о муже и отношениях с партнером по Танцам со звездами 2020

Надежда Мейхер уверенно покоряет главный паркет страны на Танцах со звездами 2020. И хоть артистке уже довелось побывать в номинации, она не намерена сдаваться, а уверенно продвигается к победе, сосредоточившись на репетициях и подготовке. О личной жизни, отношениях с партнером по проекту Кириллом Васюком, секрете собственного успеха и привлекательности жгучая брюнетка поговорила с поклонниками во время прямого эфира в Instagram.

Оказалось, что стремления экс-"ВИА Гры" всецело поддерживает супруг Михаил Уржумцев. Пока его красавица-жена находится на проекте, он взял на себя заботу о доме и детях.

"Мой супруг сейчас дома с детьми. Он очень мне помагает, особенно сейчас. Он всегда помогает, но сейчас это невероятно важно. Мой супруг из Санкт-Петербурга, и ездить машиной из Питра в Киев , и наоборот. Находится с детками, проводит с ними время, пока мама трудиться",- с улыбкой заявила экс-"виагрянка".

Надежда Мейхер ощущает колоссальную поддержку мужа (фото:instagram.com/nadyameiher)

Поклонникам стало интересно, связывает ли Надежду и ее партнера Кирилла нечто больее, чем рабочие отношения, ведь их страсть на паркете выглядит очень убедительно.

"Для меня танец – не набор движений. Для нас с Кирилом танец – это нечто больше, чем просто танец. Это история, эмоция, ощущения. Но не больше – не надейтесь", - отметила Надежда.

Артистка призналась, что секрет ее красоты – внутренее состоянии, ведь по внешним критериям она никогда себя не оценивала.

Надежда Мейхер вместе с Кириилом Васюком отдаются эмоциям на паркете (фото:instagram.com/nadyameiher)

"Я никогда не считала себя красивой или не красивой – для меня всегда было важно, как я себя чувствую. И это было с детства. Как только я начала реализовать себя как танцовщица (в тех же народных танцах), у меня не стоял вопрос – красивая или нет, а вопрос – насколько я счастливая, насколько я могу энергетически и профессионально самовыразиться. Красота же – это очень относительно. Для меня - это мое внутренее состояние. Как ты себя чувствуешь, так ты и можешь выглядеть. Как горят твои глаза, насколько ты жадный к жизни", - призналась горячая брюнетка.

Она также поделилась секретом успеха и самореализации и рассказала, что для нее важно в профессии.

"Прежде вего – это любовь к сцене. Ты должен гореть сценой и тебе нужно понимать, что там делать. Такое страстное отношение дает возможность чувствовать себя уверенно. И свой профессиональный уровень надо наращивать. Для меня – это любовь к сцене и желание отдавать энергетику людям", - отметила артистка.

Напомним, что в девятом прямом эфире Надежда выйдет на главный паркет страны вместе с постоянным партнером Кириллом Васюком, а также ведущим и экс-участником Танцев со звездами Даниэлем Салемом.

Кстати, Надежда Мейхер сразила страстным кадром со съемок клипа.