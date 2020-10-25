Щось більше: Мейхер висловилася про чоловіка і у стосунки з партнером по Танцях з зірками 2020

Надія Мейхер впевнено підкорює головний паркет країни на Танцях з зірками 2020. І хоч артистці вже довелося побувати в номінації, вона не має наміру здаватися, а впевнено просувається до перемоги, зосередившись на репетиціях і підготовці. Про особисте життя, стосунки з партнером по проекту Кирилом Васюком, секрети власного успіху і привабливості пекуча брюнетка поговорила з шанувальниками під час прямого ефіру в Instagram.

Виявилося, що прагнення екс-"ВІА Гри" цілком підтримує чоловік Михайло Уржумцев. Поки його красуня-дружина знаходиться на проекті, він взяв на себе турботу про дім і дітей.

"Мій чоловік зараз вдома з дітьми. Він мені дуже допомагає, особливо зараз. Він завжди допомагає, але зараз це неймовірно важливо. Мій чоловік з Санкт-Петербургу, і їздить машиною з Пітра в Київ, і навпаки. Знаходиться з дітками,п роводить з ними час, поки мама працювати",- з посмішкою заявила екс-"віагрянка".

Надія Мейхер відчуває колосальну підтримку чоловіка (фото:instagram.com/nadyameiher)

Шанувальникам стало цікаво, чи пов'язує Надію і її партнера Кирила щось більше, ніж робочі стосунки, адже їх пристрасть на паркеті виглядає дуже переконливо.

"Для мене танець – не набір рухів. Для нас з Кирилом танець – це щось більше, ніж просто танець. Це історія, емоції, відчуття. Але не більше – не сподівайтеся", - зазначила Надія.

Артистка зізналася, що секрет її краси – внутрішній стан, адже за зовнішніми критеріями вона ніколи себе не оцінювала.

Надія Мейхер разом з Кириилом Васюком віддаються емоціям на паркеті (фото:instagram.com/nadyameiher)

"Я ніколи не вважала себе красивою або не красивою – для мене завжди було важливо, як я себе почуваю. І це було з дитинства. Як тільки я почала реалізувати себе як танцівниця (у тих же народних танцях), у мене не стояло питання – гарна чи ні, а питання – наскільки я щаслива, наскільки я можу енергетично і професійно самовиразитися. Краса ж – це дуже відносно. Для мене - це мій внутрішній стан. Як ти себе почуваєш, так ти і можеш виглядати. Як горять твої очі, наскільки ти жадібний до життя", - зізналася палка брюнетка.

Вона також поділилася секретом успіху і самореализації і розповіла, що для неї важливо в професії.

"Перш за все – це любов до сцени. Ти повинен горіти сценою і тобі потрібно розуміти, що там робити. Таке пристрасне ставлення дає можливість відчувати себе впевнено. І свій професійний рівень треба нарощувати. Для мене – це любов до сцени і бажання віддавати енергетику людям", - зазначила артистка.

Нагадаємо, що у дев'ятому прямому ефірі Надія вийде на головний паркет країни разом з постійним партнером Кирилом Васюком, а також ведучим і екс-учасником Танців з зірками Даніелем Салемом.

До речі, Надія Мейхер підкорила пристрасним кадром зі зйомок кліпу.