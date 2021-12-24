"Недалекая" украинка из сериала "Эмили в Париже" возмутила сеть: все детали скандала

"Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать. Будучи самым успешным шоу @netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, все еще есть место для такого невежества и нетерпимости?

То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, – это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это все еще может происходить в 2021 году. Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими убогими вещами. Несмотря на это, вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупый, невежественный вор. Вы это серьезно?", - пишет она.

Украинка из "Эмили в Париже" (фото: кадр из фильма)

Девушка отметила, что это тем более неуместно, учитывая количество талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта и т. д.

Новый сезон сразу же попал в скандал (фото: instagram.com/emilyinparis)

В стороне от скандала не остался министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также сделал пост в своем телеграм-канале, в котором высказал свое мнение.

"Посмотрел фрагмент из нового сезона сериала Netflix Эмили в Париже. Сам раньше просматривал первый сезон, довольно неплохой развлекательный сериал", – написал он, однако добавил, что в этот раз у него есть несколько замечаний.

"Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снималось в Киеве. Вдобавок, по мере популяризации нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы и о дирижерке Оксане Лынив, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин… Но этого наверняка мало. И придется продолжать сражаться со стереотипами.

Если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в этом случае. В Эмили в Париже имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны, еще и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции в "Нетфликс", – написал он.