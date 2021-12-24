"Недалека" українка з серіалу "Емілі в Парижі" обурила мережу: всі деталі скандалу

"Я говорю тут від імені всіх українських жінок світу. І я відчуваю, що це не можна ігнорувати. Будучи найуспішнішим шоу @netflix в 2021 році, знаючи свій вплив на мільйони умів і сердець у всьому світі, все ще є місце для такого невігластва і нетерпимості?

Те, як ви поставилися до образу українців у другому сезоні, в 4-й серії, – це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще може відбутися в 2021 році. Час, коли ми проявляємо повагу до всіх націй і гендерів. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, що руйнують світ і міжкультурні відносини. Час, коли ніхто не сміється над такими убогими речами. Незважаючи на це, ви виставляєте українку як особистість без почуття смаку і гідності. Дурний, неосвічений злодій. Ви це серйозно?", – пише вона.

Українка з "Емілі в Парижі" (фото: кадр з фільму)

Дівчина зазначила, що це тим більше недоречно, враховуючи кількість талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, сталого розвитку, науки, спорту тощо.

Новий сезон відразу ж потрапив у скандал (фото: instagram.com/emilyinparis)

Осторонь від скандалу не залишився міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він також зробив пост у своєму телеграм-каналі, в якому висловив свою думку.

"Подивився фрагмент з нового сезону серіалу Netflix Емілі в Парижі. Сам раніше переглядав перший сезон, досить непоганий розважальний серіал", – написав він. Проте додав, що цього разу у нього є кілька зауважень.

"Netflix добре знайомий з Україною, досить сказати, що більшість вулиць Парижа у фільмі "Останній найманець" знімалося в Києві. До того ж, у міру популяризації нашої культури, європейці і американці повинні були чути про наших художників і не тільки. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнера Віту Кін... Але цього напевно мало. І доведеться продовжувати битися зі стереотипами.

Якщо в 90-х і 2000-х українських хлопців зображували переважно як гангстерів, з часом це змінилося. Однак не в цьому випадку. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який неприйнятний. А з іншого боку, ще й образливий. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, бояться депортації? Так не повинно бути. Направлю текст нашої позиції в "Нетфлікс", – написав він.