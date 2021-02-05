Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака

Украинская певица Наталья Могилевская в последнее время заметно постройнела: поклонники практически под каждым постом спрашивают, как ей это удалось. К счастью, Наталья - из тех персон, которым не жаль делиться своим опытом, она с радостью рассказала о своей монодиете.

"Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква, орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много...", - поделилась Наталья.

Подробности такого режима питания узнавайте здесь.

А еще Наталья призналась, что она не любит есть по утрам. Но если все равно хочется с утра зарядиться энергией, то она завтракает витаминным коктейлем.

"Ненавижу завтракать по утрам! А вы? Помню себя еще в детстве, уже тогда это было большой проблемой. Да что детство? Некоторые мои подруги до сих пор не могут себя заставить поесть утром. Первый прием пищи у них в 13:00.

Делюсь своим любимым рецептом:

семена чиа,

овсяное молоко,

сироп агавы

ягоды", - написала певица.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Такой рецепт пришелся по душе всем, кто, как и Наталья, не любит есть по утрам. Фанаты поблагодарили певицу за ее позитивный настрой.

Наталья, вы такая позивная, поднимаете настроение, оставайтесь такой же красивой, талантливой, хорошей, легендой Алексеевной!

И я не умею есть по утрам! До 12 не лезет, завтраки для меня - это кошмар

Я уже просыпаюсь голодная! Это свойственно моему психотипу! А вам завидую! В стакане вкуснятина, но мне с утра лучше омлет... и огромный салат

Я тоже ем такой десерт, но люблю больше с соевым или кокосовым молоком, иногда с овсяным, но это молоко я делаю сама дома

Напомним, нутрициолог рассказала, так ли полезно завтракать, как это принято считать.