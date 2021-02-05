Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку

Українська співачка Наталія Могилевська останнім часом помітно пострункішала: шанувальники практично під кожним постом запитують, як їй це вдалося. На щастя, Наталія - з тих персон, яким не шкода ділитися своїм досвідом, вона з радістю розповіла про свою монодієту.
"Весь день ви їсте 2-3 продукту, наприклад - гарбуз, горіхи або риба і салат. Комбінацій може бути багато...", - поділилася Наталя.
Подробиці такого режиму харчування дізнавайтеся тут.
А ще Наталя зізналася, що вона не любить їсти вранці. Але якщо все одно хочеться з ранку зарядитися енергією, то вона снідає вітамінним коктейлем.
"Ненавиджу снідати вранці! А ви? Пам'ятаю себе в дитинстві, вже тоді це було великою проблемою. Так що дитинство? Деякі мої подруги досі не можуть себе змусити поїсти вранці. Перший прийом їжі у них в 13:00.
Ділюся своїм улюбленим рецептом:
Такий рецепт прийшовся по душі всім, хто, як і Наталія, не любить їсти вранці. Фанати подякували співачку за її позитивний настрій.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чи так вже корисно снідати, як це прийнято вважати.