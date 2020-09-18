Необычные кулинарные пристрастия, любовь к роскоши и другие причуды детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям – образцовые родители, которые обожают своих детей, но стараются растить их в строгости. 7-летний Джордж, 5-летняя Шарлотта, а также 2-летний Луи с самых ранних лет посещают различные светские мероприятия и обучаются благородным манерам. Но дети есть дети, и у них тоже есть свои слабости и радости. О характерах малышей и их забавных привычках любят рассказывать все приближенные ко дворцу. Порой и сама Кейт не может удержаться, чтобы не поделиться милыми причудами детей.

Принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Первенец знаменитой четы – принц Джордж – на данный момент является третьим в очереди на престол после принца Чарльза и принца Уильяма. И к своим будущим королевским обязанностям юный наследник относится более чем серьезно. 7-летний мальчик понимает всю ответственность, которая однажды ляжет на его плечи, а потому уже сейчас тщательно изучает историю своей семьи, старается вникать в экономическую и политическую ситуацию в мире. В этом ему помогает отец. Также инсайдеры рассказывают, что мальчик растет очень послушным, добрым и целеустремленным. А еще он обожает побеждать и быть лидером в любой компании.

Джордж настроен на престол (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Малышка Шарлотта, как и все девочки, обожает сказки и мечтает быть похожей на волшебную принцессу. У девочки есть масса необычайной красоты нарядов и даже игрушечная тиара. Она часто примеряет их во время игр во дворце, воображая встречи с прекрасным принцем. К слову, ее знаменитая мама ничуть не препятствует этому, а только помогает сделать наряд более гармоничным и стильным. Также приближенные к королевской семье личности рассказывают, что малышка очень живая и непоседливая. А потому "гламурное" настроение у нее меняется бунтарским. Девочка обожает подвижные игры и приключения, а в школе даже получила прозвище Воинственная Принцесса.

Шарлотта любит воображать себя на балу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принцу Луи только 2 года, но он уже успел проявить свой жизнерадостный и любвеобильный нрав. Разумеется, такое положение вещей только радует Кейт Миддлтон, но в период пандемии ей пришлось нелегко. "Для Луи нет такого понятия, как социальная дистанция. Если он выходит из дома, то хочет обнять всех на своем пути… А если отпустить Луи из рук, то он просто пропадет из поля зрения", – делилась как-то знаменитая мама.

Луи хочет всех обнять (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также все трое обожают вкусно поесть. В период пандемии Кейт Миддлтон готовила на всю семью и в шутку сокрушалась, что у ее детей «просто бездонные желудки». Герцогиня баловала детей их любимыми блюдами, среди которых особое место занимают макароны с сыром и томатным соусом. А на днях герцогиня Корнуолльская рассказала о еще одном необычном вкусовом предпочтении старших детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. По ее словам, Джордж и Шарлотта обожают свежий зеленый горох, который едят прямо с грядки. «Я всегда беру своих внуков в сад, где они часами едят горох», – рассказала супруга принца Чарльза.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон повторила один из знаковых образов принцессы Дианы. Герцогиня порадовала как всегда безупречным вкусом.