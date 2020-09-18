Незвичайні кулінарні пристрасті, любов до розкошів та інші примхи дітей Кейт Міддлтон і принца Уільяма

Кейт Міддлтон і принц Уільям – зразкові батьки, які обожнюють своїх дітей, але намагаються виховувати їх у строгості. 7-річний Джордж, 5-річна Шарлотта, а також 2-річний Луї з самих ранніх років відвідують різні світські заходи і навчаються благородним манерам. Але діти є діти, і в них теж є свої слабкості і радості. Про характери малюків і їх кумедні звички люблять розповідати всі наближені до палацу. Деколи й сама Кейт не може втриматися, щоб не поділитися милими дивацтвами дітей.

Принц Уільям з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Первісток знаменитої пари – принц Джордж – на даний момент є третім у черзі на престол після принца Чарльза і принца Уільяма. І до своїх майбутніх королівських обов'язків юний спадкоємець ставиться більш ніж серйозно. 7-річний хлопчик розуміє всю відповідальність, яка одного разу ляже на його плечі, а тому вже зараз ретельно вивчає історію своєї родини, намагається вникати в економічну і політичну ситуацію в світі. У цьому йому допомагає батько. Також інсайдери розповідають, що хлопчик росте дуже слухняним, добрим і цілеспрямованим. А ще він обожнює перемагати і бути лідером у будь-якій компанії.

Джордж налаштований на престол (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Малятко Шарлотта, як і всі дівчатка, обожнює казки і мріє бути схожою на чарівну принцесу. У дівчинки є маса надзвичайної краси суконь і навіть іграшкова тіара. Вона часто приміряє їх під час ігор у палаці, уявляючи зустрічі з прекрасним принцом. До речі, її знаменита мама анітрохи не перешкоджає цьому, а тільки допомагає зробити вбрання більш гармонійним і стильним. Також наближені до королівської сім'ї особистості розповідають, що крихітка дуже жива і непосидюча. А тому "гламурний" настрій у неї змінюється бунтарським. Дівчинка обожнює рухливі ігри та пригоди, а в школі навіть отримала прізвисько Войовнича Принцеса.

Шарлотта любить уявляти себе на балу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принцу Луї лише 2 роки, але він вже встиг проявити свій життєрадісний і велелюбний норов. Зрозуміло, таке положення речей тільки радує Кейт Міддлтон, але в період пандемії їй довелося нелегко. "Для Луї немає такого поняття, як соціальна дистанція. Якщо він виходить з дому, то хоче обняти всіх на своєму шляху... А якщо відпустити Луї з рук, то він просто пропаде полч зору", – ділилася якось знаменита мама.

Луї хоче всіх обійняти (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також всі троє обожнюють смачно поїсти. У період пандемії Кейт Міддлтон готувала на всю сім'ю і жартома бідкалася, що у її дітей "просто бездонні шлунки". Герцогиня балувала дітей їх улюбленими стравами, серед яких особливе місце займають макарони з сиром і томатним соусом. А днями герцогиня Корнуолльська розповіла про ще одне незвичайну смакову пристрасть старших дітей Кейт Міддлтон і принца Уільяма. За її словами, Джордж і Шарлотта обожнюють свіжий зелений горох, який їдять прямо з грядки. «Я завжди беру своїх онуків у сад, де вони годинами їдять горох», – розповіла дружина принца Чарльза.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон повторила один із знакових образів принцеси Діани. Герцогиня порадувала як завжди бездоганним смаком.