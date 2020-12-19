Неприличная красота: Анита Луценко восхитила фолловеров зажигательным танцем на берегу океана

Анита Луценко научила своих поклонников, как как проработать внутреннюю сторону бедер в домашних условиях. Для этой тренировки нужны две небольшие бутылочки воды, а вот времени она отнимет немного - всего около 20 минут.

Теперь тренер решила продемонстрировать свою шикарную фигуру, чтобы дать еще больше мотивации своим поклонникам. Анита танцует на берегу океана в Калифорнии. Летнее платье, побережье, солнце и танцы на видео так зажгли фанатов, что они назвали Аниту "неприлично красивой".

"Ты бежала к закату по берегу моря,

Танцевала свободно у кромки воды…

Нет границ и оков, лишь природы просторы,

И движения твои идеально просты…

Позади сто дорог, сто забот, сто стремлений,

Сотни масок и поисков лучшей себя…

На песчинках разбитых невзгод и сомнений

Этот танец, как гимн настоящей тебя...

Ты изящна, дика, своим чувствам открыта,

Безразлично, что скажут… Ты – птицы полет…

Где шумит океан, все тревоги забыты…

Провожаешь закат, чтобы встретить восход...", - сделала подпись к своим танцам тренер.

Анита Луценко (видео: instagram.com/anitasporty/)

"Это просто неприлично! Красотка и красота и вообще", "Наверное, так выглядит чувство сбывшейся мечты", "Так выглядит счастье", "Такая легкая и воздушная", "Танець щасливої жінки", - отреагировали на зажигательные па фанаты Аниты.

Напомним, что раньше тренер рассказала, как есть картошку и не толстеть. Анита уверена: идеальные формы достигаются вовсе не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками.