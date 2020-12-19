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Неприличная красота: Анита Луценко восхитила фолловеров зажигательным танцем на берегу океана

Новина українською → Суббота 19 декабря 2020 14:59
Неприличная красота: Анита Луценко восхитила фолловеров зажигательным танцем на берегу океана Анита Луценко (instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Анита Луценко научила своих поклонников, как как проработать внутреннюю сторону бедер в домашних условиях. Для этой тренировки нужны две небольшие бутылочки воды, а вот времени она отнимет немного - всего около 20 минут.

Теперь тренер решила продемонстрировать свою шикарную фигуру, чтобы дать еще больше мотивации своим поклонникам. Анита танцует на берегу океана в Калифорнии. Летнее платье, побережье, солнце и танцы на видео так зажгли фанатов, что они назвали Аниту "неприлично красивой".

"Ты бежала к закату по берегу моря,
Танцевала свободно у кромки воды…
Нет границ и оков, лишь природы просторы,
И движения твои идеально просты…

Позади сто дорог, сто забот, сто стремлений,
Сотни масок и поисков лучшей себя…
На песчинках разбитых невзгод и сомнений
Этот танец, как гимн настоящей тебя...

Ты изящна, дика, своим чувствам открыта,
Безразлично, что скажут… Ты – птицы полет…
Где шумит океан, все тревоги забыты…
Провожаешь закат, чтобы встретить восход...", - сделала подпись к своим танцам тренер.

Анита Луценко (видео: instagram.com/anitasporty/)

"Это просто неприлично! Красотка и красота и вообще", "Наверное, так выглядит чувство сбывшейся мечты", "Так выглядит счастье", "Такая легкая и воздушная", "Танець щасливої жінки", - отреагировали на зажигательные па фанаты Аниты.

Напомним, что раньше тренер рассказала, как есть картошку и не толстеть. Анита уверена: идеальные формы достигаются вовсе не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками.

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