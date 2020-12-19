Непристойна краса: Аніта Луценко захопила фоловерів запальним танцем на березі океану
Аніта Луценко навчила своїх шанувальників, як проробити внутрішню сторону стегон в домашніх умовах. Для цього тренування потрібні дві невеликі пляшечки води, а ось часу вона забере небагато - всього близько 20 хвилин.
Тепер тренерка вирішила продемонструвати свою шикарну фігуру, щоб дати ще більше мотивації своїм шанувальникам. Аніта танцює на березі океану в Каліфорнії. Літнє плаття, узбережжя, сонце і танці на відео так запалили фанатів, що вони назвали Аніту "непристойно красивою".
"Ты бежала к закату по берегу моря,
Танцевала свободно у кромки воды…
Нет границ и оков, лишь природы просторы,
И движения твои идеально просты…
Позади сто дорог, сто забот, сто стремлений,
Сотни масок и поисков лучшей себя…
На песчинках разбитых невзгод и сомнений
Этот танец, как гимн настоящей тебя...
Ты изящна, дика, своим чувствам открыта,
Безразлично, что скажут… Ты – птицы полет…
Где шумит океан, все тревоги забыты…
Провожаешь закат, чтобы встретить восход...", - зробила підпис до своїх танців тренер.
Аніта Луценко (відео: instagram.com/anitasporty/)
"Це просто непристойно! Красуня і краса, і взагалі", "Напевно, так виглядає почуття справдженої мрії", "Так виглядає щастя", "Така легка, немов повітря", "Танець щасливої жінки", - відреагували на запальні па фанати Аніти.
Нагадаємо, що раніше тренер розповіла, як їсти картоплю і не товстіти. Аніта впевнена: ідеальні форми досягаються зовсім не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями.