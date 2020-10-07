Неприлично хорошо: Надежда Мейхер решилась на личное признание

Надежда Мейхер – одна из сильных соперниц и фавориток проекта "Танцы со звездами 2020". Вместе с Кирилом Васюком певица упорно идет вперед, поражая зрителей не только своим сценическим и танцевальным талантом, но и трудоспособностью. Артистка призналась, что в юности профессионально занималась танцами, но из-за травмы не смогла продолжить выбранный путь, на главном паркете страны она с удовольствием наверстывает упущенное и победу отдавать никому не собирается. Так, на странице в Instagram Надежда сделала личное признание о своих эмоциях и переживаниях, связанных с участием в проекте.

Звезда опубликовала эффектное закулисное фото со своим партнером. На Наде – блестящее облегающие платье из люрекса с пикантным разрезом в области декольте. Кирилл обнимает партнершу за талию, а она пронзительно смотрит в объектив.

Надежда Мейхер призналась, что буквально живет танцем( фото: instagram.com/nadyameiher)

"Я давно на той внутренней стадии, когда сексуальность приобрела значительно большую окраску — чувственность. Когда неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно ,глубоко вдыхая, и не дыша... Когда неприлично быть одинаковой и однообразной. А когда без стеснений и сомнений бываешь разной, не оправдываясь,без сожаления... Когда жизнь — танец, а танец — жизнь...Когда с восхищением к Вам, которые (многие) так же чувственно слышат меня, нашу пару... Желают с нами идти дальше, глубже", - обратилась она к своим поклонникам.

Также Надя опубликовала фрагмент выступления с шестого прямого эфира проекта, во время которого исполнила фокстрот и даже воспарила ввысь, и обратилась ко всем, кто переживает и волнуется за их пару с Кириллом.

"Мы хотим быть разными, иначе невозможно показать разнообразие нашей жизни и всего, что в ней случается... Для меня танец - это короткометражное кино, это история из жизни через язык тела, через силу духа и воли, не жалея себя, не скрывать боль, делиться счастьем, не бояться Быть, и презирать "казаться"..." - призналась Мейхер.

Напомним, что ранее Надежда Мейхер рассказала о своих рабочих буднях во время участия в "Танцах со звездами 2020".