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Непристойно добре: Надія Мейхер зважилася на особисте зізнання

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка відверто висловилася про почуття та емоції, які переживає на головному майданчику країни

Надія Мейхер – одна з сильних суперниць і фавориток проекту "Танці з зірками 2020". Разом з Кирилом Васюком співачка наполегливо йде вперед, вражаючи глядачів не тільки своїм сценічним і танцювальним талантом, але і працездатністю. Артистка зізналася, що в юності професійно займалася танцями, але через травми не змогла продовжити вибраний шлях, на головному майданчику країни вона з задоволенням надолужує згаяне і перемогу віддавати нікому не збирається. Так, на сторінці в Instagram Надія зробила особисте зізнання про своїх емоції і переживання, пов'язані з участю у проекті.

Зірка опублікувала ефектне закулісне фото зі своїм партнером. На Наді – блискуче облягаюче плаття з люрексу з пікантним розрізом в області декольте. Кирило обіймає партнерку за талію, а вона пронизливо дивиться в об'єктив.

Надія Мейхер зізналася, що буквально живе танцем( фото: instagram.com/nadyameiher)

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"Я давно на тій внутрішньої стадії, коли сексуальність набула значно більшу забарвлення — чуттєвість. Коли непристойно добре від того, що не все і відразу, а поступово ,глибоко вдихаючи, і не дихаючи... Коли непристойно бути однаковою і одноманітною. А коли без вагань і сумнівів буваєш різною, не виправдовуючись,без жалю... Коли життя — танець, а танець — життя...Коли із захопленням Вам, що (багатьом) так само чуттєво чують мене, нашу пару... Бажають з нами йти далі, глибше", - звернулася вона до своїх шанувальників.

Також Надя опублікувала фрагмент виступу з шостого прямого ефіру проекту, під час якого виконала фокстрот і навіть здійнялася вгору, і звернулася до всіх, хто переживає і хвилюється за їх пару з Кирилом.

"Ми хочемо бути різними, інакше неможливо показати різноманітність нашого життя і все, що в ньому трапляється... Для мене танець - це короткометражне кіно, це історія з життя через мову тіла, через силу духу і волі, не шкодуючи себе, не приховувати біль, ділитися щастям, не боятися Бути і зневажати "здаватися"..." - зізналася Мейхер.

Нагадаємо, що раніше Надія Мейхер розповіла про свої робочі будні під час участі в "Танцях з зірками 2020".

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