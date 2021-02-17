Нереальная: Надя Дорофеева демонстрирует самую трендовую деталь гардероба этого сезона

Надя демонстрирует яркий актуальный образ: жилетка-оверсайз, будто бабушка подарила, в этом сезоне популярна, как никогда.

Подиумы предрекают, что в ближайшее время жилет никуда "уходить не собирается", так что есть смысл обзавестись такой модной деталью для своего гардероба.

Под жилет Дорофеева выбрала рубашку свободного кроя с длинным рукавом и широкие джинсы. Обратите внимание: рубашку Надя оставила свободно свисать, а не заправила в брюки.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Поклонникам понравился лук Дорофеевой. Они засыпали певицу комплиментами и восхитились ее чувством стиля.