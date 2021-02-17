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Нереальна: Надя Дорофєєва демонструє найтрендовішу деталь гардероба сезону

Автор: Lite

Українська співачка і наставниця в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофєєва показала, як стильно одягатися взимку і навіть навесні 2021, якщо вона буде холодна.

Співачка запостила трендовий лук в своєму Instagram.

Надя демонструє яскравий актуальний образ: жилетка-оверсайз, ніби бабуся подарувала, в цьому сезоні популярна, як ніколи.

Подіуми передрікають, що найближчим часом жилет нікуди "йти не збирається", тож є сенс придбати таку модну деталь і для свого гардеробу.

Під жилет Дорофєєва вибрала сорочку вільного крою з довгим рукавом і широкі джинси. Зверніть увагу: сорочку Надя залишила вільно звисати, а не заправила в штани.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Шанувальникам сподобався лук Дорофєєвої. Вони засипали співачку компліментами і захоплювалися її почуттям стилю.

  • Надюш, ти ідеальна!
  • Красива, стильна і талановита
  • Круто
  • Вогонь
  • Надя, ти нереальна, я тебе люблю

Нагадаємо, що раніше Надя продемонструвала ідеальний лук для зимової прогулянки: стильно і зручно.

А ще дивіться відео: вишуканий і спокусливий образ від Дорофєєвої. Боді тілесного кольору і високі джинси - аутфіт, який підійде будь-якій дівчині.

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Новини України певецНадя ДорофеєваобразГолос країни
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