Нереально красивая: Белла Хадид показала роскошные формы в пикантном наряде

Белла Хадид не так давно приняла участие в одном из самых провокационных за последнее время показов нижнего белья – Savage x Fenty от Рианны. Специально для шоу младшей Хадид создали образ дерзкий и провокационный, который превратил ее в женщину-вамп. По словам самой Беллы, она буквально не узнала себя в этой подиумной диве, назвав лук своим альтер эго. Но судя по всему, он ей все же невероятно пришелся по душе. Так, Белла уже выложила массу фото и видео с разных ракурсов а данном наряде. И несколько часов назад показала еще несколько.

Белла на фото с показа (фото: instagram.com/bellahadid)

В этот раз 24-летняя супермодель показала фото вблизи, а потому можно было отлично рассмотреть ее макияж, прическу и аксессуары. С помощью длинных накладных ресниц и стрелок по верхнему и нижнему веках ей сделали максимально "распахнутый" взгляд. Брови визажисты оставили нейтральными, а губы подвели бежевых карандашом, слегка выйдя за контур губ, и выделили блеском. На скуле ей нарисовали кокетливое сердечко. Высокая прическа с завитком на лбу и драгоценности с крупными камнями стали идеальным дополнением к образу знаменитости.

Несмотря на то что фанаты уже видели кадры с данного показа, они просто засыпали супермодель своими комплиментами. Как наряд, так и безупречная фигура Беллы в пикантном наряде просто свели их с ума. "Богиня", "Лучшая", "Горячо, "Идеальная", "Просто нереальная", "Вау", - такие комментарии все появляются на странице звезды…

Напомним, не так давно старшая сестра Беллы Джиджи Хадид показала свою фигуру на первом фото после родов. Модель уже практически вернулась в форму.