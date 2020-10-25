Нереально красива: Белла Хадід показала розкішні форми в пікантному вбранні

Белла Хадід не так давно взяла участь у одному з найбільш провокаційних за останній час показів нижньої білизни – Savage x Fenty від Ріанни. Спеціально для шоу молодшій Хадід створили образ зухвалий і провокаційний, який перетворив її в жінку-вамп. За словами самої Белли, вона буквально не впізнала себе в цій подіумної діві, назвавши лук своїм альтер его. Але судячи з усього, він їй все ж неймовірно припав до душі. Так, Белла вже виклала масу фото і відео з різних ракурсів а цьому вбранні. І кілька годин тому показала ще кілька.

Белла на фото з показу (фото: instagram.com/bellahadid)

Цього разу 24-річна супермодель показала фото поблизу, а тому можна було відмінно розглянути її макіяж, зачіску та аксесуари. За допомогою довгих накладних вій і стрілок по верхній і нижній повіках їй зробили максимально "розкритий" погляд. Брови візажисти залишили нейтральними, а губи підвели бежевим олівцем, злегка вийшовши за контур губ, і виділили блиском. На вилиці їй намалювали кокетливе сердечко. Висока зачіска з завитком на лобі і коштовності з великими каменями стали ідеальним доповненням до образу знаменитості.

Незважаючи на те що фанати вже бачили кадри з цього показу, вони просто засипали супермодель своїми компліментами. Як вбрання, так і бездоганна фігура Бели в пікантному вбранні просто звели їх з розуму. "Богиня", "Найкраща", "Гаряче "Ідеальна", "Просто нереальна", "Вау", - такі коментарі все з'являються на сторінці зірки...

Нагадаємо, не так давно старша сестра Белли Джіджі Хадід показала свою фігуру на першому фото після пологів. Модель вже практично повернулася у форму.