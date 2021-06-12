"Нереальное сочетание": Дорофеева сразила кардинальной смена внешности и провокационным нарядом

К слову, певица кардинально сменила прическу и цвет волос. Так, она красовалась с розовым каре и слегка завитыми в небрежные пляжные волны локонами. Отдельного внимания заслуживает экстравагантный футуристический наряд звезды.

Белый топ, оригинальная белоснежная портупея, короткая куртка-болеро, широкие брюки с внешними навесными карманами и низкой посадкой, что позволяет рассмотреть белье Нади, нарочито выставленное напоказ. Довершили образ массивные молочные ботинки.

Надя Дорофеева показала футуристический образ из клипа (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Песня "Почему" уже в топ-чартах, клип в трендах. Давайте выше", - призвала Надя поклонников.

Фолловеры звезды выразили свой восторг от новой работы своей любимицы и оценили ее неординарный дерзкий образ.