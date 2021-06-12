"Нереальне поєднання": Дорофєєва вразила кардинальною зміною зовнішності і провокаційним вбранням

До слова, співачка кардинально змінила зачіску і колір волосся. Так, вона красувалася з рожевим каре і злегка завитими в недбалі пляжні хвилі локонами. На окрему увагу заслуговує екстравагантний футуристичний наряд зірки.

Білий топ, оригінальна білосніжна портупея, коротка куртка-болеро, широкі штани з зовнішніми навісними кишенями і низькою посадкою, що дозволяє розглянути білизну Наді, нарочито виставлену напоказ. Довершили образ масивні молочні черевики.

Надя Дорофєєва показала футуристичний образ з кліпу (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Пісня "Почему" вже в топ-чартах, кліп в трендах. Давайте вище", - закликала Надя шанувальників.

Фолловери зірки висловили своє захоплення від нової роботи своєї улюблениці і оцінили її неординарний зухвалий образ.