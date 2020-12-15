Была неуверенной в себе: Анна Ризатдинова научила, как расслабиться в кадре

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник, которых свело вместе шоу "Танцы со звездами", раньше не слишком часто давали повод о себе поговорить, но сейчас уже не скрывают своих отношений.

Также Анна не скрывает, что не всегда была такой откровенной в выражении себя. Это сейчас ей по плечу и горчие танцы, и вызывающие фотосесси. А когда-то она была зажатой и не могда расслабиться перед камерой. Об этом она призналась в своем микроблоге.

"Мне всегда нравились фотосессии. Очень привлекал сам процесс и хотелось попробовать. Самая большая фотосессия у меня была для для Jetsetter после того, как я выиграла золотую медаль Чемпионата мира", - написала Анна.

Тогда гимнастка впервые фотографировалась в брендовой одежде, работала с профессиональной командой, от фотографов до стилистов. По признанию Ризатдиновой, это хоть и было "вау!", но вот уверенности в себе ей не прибавило, наоборот - она чувствовала себя очень неуверенной.

"Как спортсменка и отличница, постоянно думала о том, что нужно все делать правильно и следовать указаниям фотографа. Просто слушать задание и четко его выполнять. Но там я впервые столкнулась с тем, что нужно быть собой и просто расслабиться. Раствориться в кадре и получать удовольствие.

Я даже не понимала сначала, как это. Ведь меня в спорте всю жизнь учили, что нужно максимально выкладываться, а тут надо наоборот выдохнуть. Это было очень странно и сложно для меня. Не понимала, что делать в кадре, долгое время была зажатой. Эмоции и движения максимально напряжены", - продолжила спортсменка.

И только со временем, по словам Анны, она начала потихоньку раскрепощаться. А сейчас она уже очень уверенно чувствует себя в кадре, знает свои лучшие стороны.

Анна Ризатдинова наконец научилась расслабляться (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Нужно было просто пройти тот период, когда я стеснялась и даже комплексовала", - подытожила Ризатдинова.

Читайте книги, которые посоветовала чемпионка, чтобы тоже не отставать: Анна поделилась списком своих любимых книг, которые помогли не только достичь успеха, но и удержать его.