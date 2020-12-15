Була невпевненою в собі: Ганна Різатдінова навчила, як розслабитися в кадрі

Анна Різатдінова та Сергій Мельник, яких звело разом шоу "Танці з зірками", раніше не надто часто давали привід про себе поговорити, але зараз вже не приховують своїх стосунків.

Також Анна не приховує, що не завжди була такою відвертою у вираженні себе. Це зараз їй по плечу і гарячі танці, і викликають фотосесії. А колись вона була затиснутою і не могла розслабитися перед камерою. Про це вона зізналася у своєму мікроблозі.

"Мені завжди подобалися фотосесії. Дуже приваблював сам процес і хотілося спробувати. Найбільша фотосесія у мене була для Jetsetter після того, як я виграла золоту медаль Чемпіонату світу", - написала Анна.

Тоді гімнастка вперше фотографувалася в брендового одягу, працювала з професійною командою, від фотографів до стилістів. За визнанням Різатдиновой, це хоч і було "вау!", але ось впевненості в собі їй не додало, навпаки - вона відчувала себе дуже невпевненою.

"Як спортсменка і відмінниця, постійно думала про те, що потрібно все робити правильно і слідувати вказівкам фотографа. Просто слухати завдання і чітко його виконувати. Але там я вперше зіткнулася з тим, що потрібно бути собою і просто розслабитися. Розчинитися в кадрі і отримувати задоволення.

Я навіть не розуміла спершу, як це. Адже мене в спорті все життя вчили, що потрібно максимально викладатися, а тут треба навпаки видихнути. Це було дуже дивно і складно для мене. Не розуміла, що робити в кадрі, довгий час була затиснутою. Емоції і рухи були максимально напружені", - сказала спортсменка.

І тільки згодом, за словами Анни, вона почала потихеньку розкріпачуватися. А зараз вона вже дуже впевнено почуває себе в кадрі, знає свої кращі сторони.

Ганна Різатдінова нарешті навчилася розслаблятися (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Треба було просто пройти той період, коли я соромилася і навіть комплексувала", - підсумувала Різатдінова.

Читайте книги, які порадила чемпіонка, щоб теж не відставати: Анна поділилася списком своїх улюблених книг, які допомогли не тільки досягти успіху, але й утримати його.