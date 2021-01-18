Невероятная: Катерина Кухар демонстрирует стройные ноги в изысканном платье на берегу океана

Прима и судья "Танцев со звездами" Катерина Кухар недавно показала свою большую семью. Знаменитость замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, супруги воспитывают сына Тимура и дочь Анастасию. Недавно они все вместе приняли участие в веселой фотосессии.
А сегодня у Катерины день рождения. Прима празднует на берегу океана - на Мальдивах. Кухар запостила снимок, на котором она демонстрирует оголенные стройные ноги в изысканном платье.
"Сегодня в мой День рождения. Я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц... И тут на ум пришла одна веселая штука. У каждой женщины есть несколько этапов возраста:
1. Она нервирует отца... (это мы уже проходили).
2. Достает мужа... (с этим я справляюсь идеально).
3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: бесить зятя и невестку...", - написала Катерина.
Также балерина добавила, что это ее не пугает, потому что она живет интересную, счастливую, полную красочных эмоций и впечатлений жизнь - и вдыхает ее аромат всеми фибрами!
"Может, в ней и есть сложности, головоломки и стрессы, НО она МОЯ!", - написала Кухар.
Фолловеры поздравили Катерину и назвали ее невероятной красавицей.
Напомним, недавно Кухар поделилась редким снимком с мужем: новогодний Сиэтл и дерзкие мечты.