Невероятно молодит: 51-летняя Дженнифер Лопес поменяла оттенок волос и стала еще красивее

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес решили показать, что их работа над отношениями принесла первые плоды. Так, они вновь готовы публиковать совместные фото. Пока что - хотя бы ради работы. Обе звезды представили сотрудничество с производителем витаминов и добавок Goli Nutrition.

Алекс выставил совместное фото (фото: instagram.com/AROD)

"Мировые иконы Дженнифер Лопес и Алекс Родригес присоединились к нашей команде, чтобы предоставить миру инновационные продукты, которые делают здоровый образ жизни простым и вкусным!", - написали на странице бренда.

Сам бейсболист решил показать общее с Дженнифер фото, написав: "ЭТО ОФИЦИАЛЬНО! Мы часть семьи @goligummy! Мы с Дженнифер очень рады объявить, что объединили усилия с Goli Nutrition. Они произвели революцию в индустрии здоровья и хорошего самочувствия, выпустив инновационные, вкусные и питательные жевательные мармеладки!".

Певица в отличной форме (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/goligummy)

На снимке пара демонстрирует продукты, тесно прижавшись друг к другу. Но сама певица не спешит постить общие с Алексом фото. По всей видимости, проблемы до конца не улажены. Возможно, это и заставило ее взяться за себя еще больше.

Красавица покрасила волосы в новый оттенок, который сделал ее еще более привлекательной. На новом снимке в своем блоге она выглядит столь молодо, что фанаты не смогли сдержать слов восторга: "Удивительная", "Как ты можешь только молодеть", "Самая красивая в мире"…