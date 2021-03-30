Невероятно молодит: 51-летняя Дженнифер Лопес поменяла оттенок волос и стала еще красивее

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес вирішили показати, що їхня робота над відносинами принесла перші плоди. Так, вони знову готові публікувати спільні фото. Поки що - хоча б заради роботи. Обидві зірки представили співпрацю з виробником вітамінів і добавок Goli Nutrition.

Алекс виставив спільне фото (фото: instagram.com/AROD)

"Світові ікони Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес приєдналися до нашої команди, щоб надати світові інноваційні продукти, які роблять здоровий спосіб життя простим і смачним!", - написали на сторінці бренду.

Сам бейсболіст вирішив показати спільне з Дженніфер фото, написавши: "ЦЕ ОФІЦІЙНО! Ми частина сім'ї @goligummy! Ми з Дженніфер дуже раді оголосити, що об'єднали зусилля з Goli Nutrition. Вони зробили революцію в індустрії здоров'я і гарного самопочуття, випустивши інноваційні, смачні і живильні жувальні мармеладкі!".

Співачка у відмінній формі (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/goligummy)

На знімку пара демонструє продукти, тісно притулившись один до одного. Але сама співачка не поспішає постити спільні з Алексом фото. По всій видимості, проблеми до кінця не з'ясовані. Можливо, це і змусило її взятися за себе ще більше.

Красуня пофарбувала волосся в новий відтінок, який зробив її ще більш привабливою. На новому знімку у своєму блозі вона виглядає настільки молодо, що фанати не змогли стримати слів захоплення: "Дивна", "Як ти можеш тільки молодіти", "Найкрасивіша в світі"...