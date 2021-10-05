Как невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сетке

36-летняя певица позировала перед камерой в вязаном белом платье-сетке с длинными рукавами и шлейфом, а также открытой спиной. Из-под полупрозрачного наряда виднеются трусики Тины, а вот бюстгальтер она надевать не стала.

Отметим, что необычный аутфит, напомнивший некоторым фанатам наряд невесты - от украинского бренда HEMPFUL, который создает одежду из органически выращенной конопли.

Кароль завершила лук нюдовым макияжем и красиво уложенными волосами.

Она соблазнительно изгибалась на фоне белого тюля, демонстрирую свои роскошные формы.

Тина Кароль покорила нежным образом в белоснежном платье-сетке (фото: instagram.com/tina_karol)

"Неиссякаемый источник вдохновения - наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь? Вот еще пару строк для головоломки:

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт..." - подписала снимки Тина.

Подписчики засыпали певицу комплиментами и признались, что с нетерпением ждут новый альбом.