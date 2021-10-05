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Як наречена: Тіна Кароль засвітила форми в напівпрозорій сукні-сітці

Автор: Марина Настевич

Тіна Кароль напередодні виходу нового альбому продовжує інтригувати шанувальників рядками з нових пісень і кадрами зі стильних, а часом спокусливих або романтичних фотосетів. На цей раз поп-діва постала в ніжному білосніжному образі.

Ефектними фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

36-річна співачка позувала перед камерою у в'язаній білій сукні-сітці з довгими рукавами і шлейфом, а також відкритою спиною. З-під напівпрозорого вбрання видніються трусики Тіни, а ось бюстгальтер вона надягати не стала.

Відзначимо, що незвичайний аутфіт, який нагадав деяким фанатам наряд нареченої - від українського бренду HEMPFUL, який створює одяг з органічно вирощених конопель.

Кароль завершила лук нюдовим макіяжем і красиво укладеним волоссям.

Вона спокусливо вигиналася на тлі білого тюлю, демонструю свої розкішні форми.

Тіна Кароль підкорила ніжним образом у білосніжній сукні-сітці (фото: instagram.com/tina_karol)

"Невичерпне джерело натхнення - наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш? Ось ще пару рядків для головоломки:
У тьмяному світлі фар
Поцілунок на фарт..." - підписала знімки Тіна.

Підписники засипали співачку компліментами і зізналися, що з нетерпінням чекають новий альбом.

  • Ми готові. Чекаємо розрив
  • Новий альбом буде таким же прекрасним, як і ці кадри
  • Тіна, з такими фотографіями мені скоро буде потрібна трансплантація серця!
  • Королева!
  • Така ніжна
  • Нереальна
  • Тіна, вас так любить камера
  • А можна дует з Даном?
  • Чарівна
  • Як наречена
  • Дуже красива
  • Богиня
  • Не можна бути настільки красивою
  • Тіна, де ліфчик?

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про стосунки з 12-річним сином Веніаміном і свої методи виховання.

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Тіна Кароль