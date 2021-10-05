Як наречена: Тіна Кароль засвітила форми в напівпрозорій сукні-сітці

36-річна співачка позувала перед камерою у в'язаній білій сукні-сітці з довгими рукавами і шлейфом, а також відкритою спиною. З-під напівпрозорого вбрання видніються трусики Тіни, а ось бюстгальтер вона надягати не стала.

Відзначимо, що незвичайний аутфіт, який нагадав деяким фанатам наряд нареченої - від українського бренду HEMPFUL, який створює одяг з органічно вирощених конопель.

Кароль завершила лук нюдовим макіяжем і красиво укладеним волоссям.

Вона спокусливо вигиналася на тлі білого тюлю, демонструю свої розкішні форми.

Тіна Кароль підкорила ніжним образом у білосніжній сукні-сітці (фото: instagram.com/tina_karol)

"Невичерпне джерело натхнення - наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш? Ось ще пару рядків для головоломки:

У тьмяному світлі фар

Поцілунок на фарт..." - підписала знімки Тіна.

Підписники засипали співачку компліментами і зізналися, що з нетерпінням чекають новий альбом.