"Незаконно быть такой красивой": Дорофеева в топе и мини покорила стилем, не устоял даже муж

На Наде – комплект в черно-белых тонах, но это сочетание благодаря геометрическому принту не выгляд скучно, а наоборот – задает тон всему образу. Топ к рсетного типа, юбка-мини с кокетливой шнуровкой с боку, стильный тренч, длинные перчатки и аккуратный берет – все выполнено из одного материала. На шее – украшение от Prada.

Аккуратные широкие ,помада нюдового оттенка, веер густых длинных ресниц – и вот соблазнительный макияж готов.

Надя Дорофеева покорила стильным появлением на проекте (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Надя написала, что первый прямой эфир Голосу країни 2021 был невероятно волнительный и для участников, и для нее как тренера. Она сожалеет, что команду покинуло сразу три талантливых участника, но с двумя оставшимися намерена идти к победе с поддержкой мощного фан-клуба.

"Какова красота", - не выдержал Владимир Дантес. "Очень хорошо! До моего стиля еще далеко... но, не все сразу", - с юмором похвалила подругу Леся Никитюк. "Потрясающий образ! Просто огонь", - не удержалась от комплиментов Маша Ефросинина.

Надя восхитила поклонников черно-белым луком (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Мнение звезд разделили и поклонники Нади.

Надежда Владимировна, незаконно быть такой красивой!

Я не могу перестать смотреть на этот нереальный красивый наряд

Невероятная… Самая красивая

Образ просто супер

Шикарный образ

Надя слишком красива

Мурашки от образа

Просто вылитая Ариана Гранде

Надежда Владимировна, ваш лук просто топ

Вот Вове повезло - такую девочку себе отхватил

К слову, Владимиру Дантесу удалось удивить и порадовать жену неожиданным появлением на проекте. Артист прятался в ящике на сцене во время выступления одного из участников команды Нади Ильи Резникова – он вышел из реквизита с цветами и растрогал певицу.