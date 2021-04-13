"Незаконно быть такой красивой": Дорофеева в топе и мини покорила стилем, не устоял даже муж

Надя Дорофеева впервые в кресле вокального проекта Голос країни 2021, но она собрала сильную и достойную команду и уже готовится к полуфиналу. В первом прямом эфире она блистала в оригинальном образе с налетом французского шика.
Фото со съемок эффектном луке певица опубликовала в Instagram.
На Наде – комплект в черно-белых тонах, но это сочетание благодаря геометрическому принту не выгляд скучно, а наоборот – задает тон всему образу. Топ к рсетного типа, юбка-мини с кокетливой шнуровкой с боку, стильный тренч, длинные перчатки и аккуратный берет – все выполнено из одного материала. На шее – украшение от Prada.
Аккуратные широкие ,помада нюдового оттенка, веер густых длинных ресниц – и вот соблазнительный макияж готов.
Надя Дорофеева покорила стильным появлением на проекте (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Надя написала, что первый прямой эфир Голосу країни 2021 был невероятно волнительный и для участников, и для нее как тренера. Она сожалеет, что команду покинуло сразу три талантливых участника, но с двумя оставшимися намерена идти к победе с поддержкой мощного фан-клуба.
"Какова красота", - не выдержал Владимир Дантес. "Очень хорошо! До моего стиля еще далеко... но, не все сразу", - с юмором похвалила подругу Леся Никитюк. "Потрясающий образ! Просто огонь", - не удержалась от комплиментов Маша Ефросинина.
Надя восхитила поклонников черно-белым луком (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Мнение звезд разделили и поклонники Нади.
К слову, Владимиру Дантесу удалось удивить и порадовать жену неожиданным появлением на проекте. Артист прятался в ящике на сцене во время выступления одного из участников команды Нади Ильи Резникова – он вышел из реквизита с цветами и растрогал певицу.
Напомним, что ранее бессменную ведущую Голосу країни 2021 Катю Осадчую заподозрили в беременности.