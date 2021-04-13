"Незаконно бути такою красивою": Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік

Надя Дорофєєва вперше в кріслі вокального проекту Голос країни 2021, але вона зібрала сильну і гідну команду та вже готується до півфіналу. У першому прямому ефірі вона блищала в оригінальному образі з нальотом французького шику.
Фото зі зйомок ефектному луці співачка опублікувала в Instagram.
На Наді – комплект в чорно-білих тонах, але це поєднання завдяки геометричному принту не виглядає нудно, а навпаки – задає тон всьому образу. Топ корсетного типу, спідниці-міні з кокетливою шнурівкою з боку, стильний тренч, довгі рукавички і акуратний берет – все виконано з одного матеріалу. На шиї – прикраса від Prada.
Акуратні широкі стрілки, помада нюдового відтінку, віяло густих довгих вій – і ось спокусливий макіяж готовий.
Надя Дорофєєва підкорила стильним появою на проекті (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Надя написала, що перший прямий ефір Голосу країни 2021 був неймовірно хвилюючим і для учасників, і для неї як тренера. Вона шкодує, що команду покинуло одразу три талановитих учасника, але двома з них має намір йти до перемоги з підтримкою потужного фан-клубу.
"Яка краса", - не витримався Володимир Дантес. "Дуже добре! До мого стилю ще далеко... але не все відразу", - з гумором похвалила подругу Леся Нікітюк. "Приголомшливий образ! Просто вогонь", - не втримався від компліментів Маша Єфросиніна.
Надя захопила шанувальників чорно-білим цибулею (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Думка зірок розділили і шанувальники Наді.
До речі, Володимиру Дантесу вдалося здивувати і порадувати дружину несподіваною появою на проекті. Артист ховався в ящику на сцені під час виступу одного з учасників команди Наді Іллі Рєзнікова – він вийшов з реквізиту з квітами і зворушив співачку.
Нагадаємо, що раніше незмінну ведучу Голосу країни 2021 Катю Осадчу запідозрили вагітності.