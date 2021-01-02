Нежность и теплота: Светлана Лобода восхитила сеть фото с дочками в пижамах

Светлана Лобода и сама вдохновляет поклонников стильными нарядами, и своих дочек наряжает так, что поклонники умиляются еще как минимум сутки под этими снимками.
Недавно Светлана покорила фолловеров в своем микроблоге луком в кожаных ботфортах на высоких каблуках.
А теперь, в честь рождественских праздников, Лобода показала своих малышек: в стильных праздничных пижамах с оленями, у одной шапочка Санты на голове, а у второй - резинка для волос, стилизованная под наряд Санты, красно-белая, девочки выглядят очень мило. Лиц дочерей Светлана на этот раз не показала. На руках у старшей малышки собачка.
Фанаты и коллеги певицы по шоу-бизнесу поздравили всю семью с праздниками и восхитились нежностью и добротой этих сказочных зимних фото.
Напомним, Светлана - из тех звездных мам, которая любит нарядиться с малышками в одинаковые наряды. Тренд носить одинаковые вещи со своими детьми уже давно популярен по всему миру. Одинаковые наряженные мама и малыши смотрятся мило и очаровательно и всегда собирают море лайков.
Кроме Лободы, так любит делать Полякова, Ребрик и другие знаменитости, посмотреть веселую подборку можно здесь.