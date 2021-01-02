Ніжність і теплота: Світлана Лобода захопила мережу фото з дочками в піжамах

Світлана Лобода і сама надихає шанувальників стильними нарядами, і своїх дочок наряджає так, що шанувальники розчулюються ще як мінімум добу під цими знімками.

Нещодавно Світлана підкорила фоловерів у своєму мікроблозі луком в шкіряних ботфортах на високих підборах.

А тепер, в честь різдвяних свят, Лобода показала своїх малят: у стильних святкових піжамах з оленями, в однієї шапочка Санти на голові, а у другої - резинка для волосся, стилізована під наряд Санти, червоно-біла, дівчата виглядають дуже мило. Обличчя доньок Світлана цього разу не показала. На руках у старшої дівчинки собачка.

Мама з малятами стоять в своєму будинку і дивляться у вікно, в очікуванні новорічного дива. Сама Світлана обрала собі біле коротке пальто з ланцюгами внизу, яке оголило їй ноги.

Фанати та колеги співачки по шоу-бізнесу привітали всю сім'ю зі святами і захопилися ніжністю і добротою цих казкових зимових фото.

Світлана Лобода з малятами чекають новорічних чудес (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, Світлана - з тих зіркових мам, яка любить вбратися з малятами в однакові вбрання.

Тренд носити одинакові речі зі своїми дітьми вже давно популярний по всьому світу. Однакові вбрані мама і малюки виглядають мило і чарівно і завжди збирають море лайків. Крім Лободи, так любить робити Полякова, Ребрик та інші знаменитості, подивитися веселу підбірку можна тут.