Никакого гламура: Лилия Ребрик показала, как выглядит ее работа на съемочной площадке

Лилия Ребрик веселится и дома, и на работе
Лилия Ребрик - мастер создавать для своей соцсети ну очень необычный контент! Недавно она поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Фанаты были просто в восторге от этой идеи для аутфитов.
Потом Лилия в своем микроблоге показала, в чем ходит на пижама-пати с дочками. И вот дело дошло и до работы, ведь Лилия не только ведущая, но и актриса. Так что Ребрик успевает повеселиться и на съемочной площадке.
Лилия Ребрик веселится на работе (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
"За що я люблю кінозйомки?
Напомним, что Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах. В спортивном костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.