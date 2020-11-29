Ніякого гламуру: Лілія Ребрик показала, як виглядає її робота на знімальному майданчику

Лілія Ребрик - майстер створювати для своєї соцмережі ну дуже незвичайний контент! Нещодавно вона поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і доньки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка". Фанати були просто в захваті від цієї ідеї для аутфитів.

Потім Лілія у своєму мікроблозі показала, в чому ходить на піжама-паті з доньками. І ось справа дійшла і до роботи, адже Лілія не тільки ведуча, але і актриса. Так що Ребрик встигає повеселитися і на знімальному майданчику.

Лілія Ребрик веселиться на роботі (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"За що я люблю кінозйомки?

за сміх і жарти на знімальному майданчику.

за те, що навіть коли на вулиці дуже холодно, а ти знімаєшся у літньому платті, ти настільки поглинута процесом, що не помічаєш жодних мінусів.

за адреналін від зйомок, який змінюється на ейфорію від виконаної роботи, і за кілометри текстів, які потрібно вивчити. Знаєте, пам'ять це дуже тренує.

і найголовніше - за зустрічі з неймовірними людьми! Це каааайф. Наприклад, серіал, над яким я зараз працюю називається "З ким поведешся". І я безмежно!!! радію, що "повелася" з такою чудовою @zhukovtsova_kiyashko. Фотосесія так і називається #noglamur на знімальному майданчику. P. S. Обіцяють прем'єр єру десь в лютому, але зараз дуже важко щось планувати. Тому працюємо і тримаємо кулаки. Всім здоров'я!", - написала Лілія.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці в спортивних штанях. В спортивному костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.