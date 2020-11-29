Ніякого гламуру: Лілія Ребрик показала, як виглядає її робота на знімальному майданчику

Лілія Ребрик веселиться і вдома, і на роботі
Лілія Ребрик - майстер створювати для своєї соцмережі ну дуже незвичайний контент! Нещодавно вона поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і доньки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка". Фанати були просто в захваті від цієї ідеї для аутфитів.
Потім Лілія у своєму мікроблозі показала, в чому ходить на піжама-паті з доньками. І ось справа дійшла і до роботи, адже Лілія не тільки ведуча, але і актриса. Так що Ребрик встигає повеселитися і на знімальному майданчику.
Лілія Ребрик веселиться на роботі (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
"За що я люблю кінозйомки?
Нагадаємо, що Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці в спортивних штанях. В спортивному костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.