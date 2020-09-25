Никакой драмы: Брэда Питта забавляют "разборки" Николь Потуральски и Анджелины Джоли

Брэд Питт и его новая возлюбленная Николь Потуральски сейчас под пристальным вниманием прессы. Фанаты хотят знать все об отношениях звезд, а также о том, как они ладят со скандальной экс-супругой актера – Анджелиной Джоли. Каждое новое (и порой – неправильно понятое) слово – и в сети вспыхивает скандал.

К примеру, недавно Николь в одном из своих постов ответила комментаторам, отметив, что она "вовсе не ненавидит" Анджелину. Поклонники Джоли тут же заявили, что Потуральски просто лукавит, а сама следит за обновлениями аккаунта Анджелины в Instagram, а также удаляет все упоминания бывшей жены Питта на своей странице.

Девушка не рассердила актера (фото: instagram.com/nico.potur)

Теперь все поклонники обратились к Брэду: что он думает по поводу таких выяснений отношений между двумя своими женщинами, бывшей и нынешней. Оказывается, Питт совершенно спокойно отнесся к этому эпизоду. Источник утверждает, что 56-летний оскароносный актер, представший недавно новую коллекцию Brioni, вовсе не был "рассержен или расстроен". Более того – он не хочет больше быть заложником драмы. "То, что все вокруг вдруг заговорили об этом, должно было удивить Брэда. В это период своей жизни Брэд просто счастлив, что нашел кого-то, кто заставляет чувствовать себя нужным и любимым", – рассказал инсайдер Us Weekly.

Брэду больше не нужна драма (фото: instagram.com/brioni_official)

Напомним, между Питтом и Джоли до сих пор не завершились суды по поводу опеки над их детьми. Следующее слушание дела назначено на октябрь. Пока что из всех детей только старший Мэддокс, которому уже 19, имеет право сам распоряжаться своим временем общения с обоими родителями. Но, говорят, он вычеркнул отца из своей жизни.

Ранее мы писали, что Брэд Питт не намерен жениться на Николь Потуральски. Причина довольно проста.