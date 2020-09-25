Ніякої драми: Бреда Пітта забавляють "розборки" Ніколь Потуральскі і Анджеліни Джолі

Бред Пітт і його нова подруга Ніколь Потуральскі зараз під пильною увагою преси. Фанати хочуть знати все про відносини зірок, а також про те, як вони ладнають зі скандальною екс-дружиною актора – Анджеліною Джолі. Кожне нове (і часом – неправильно зрозуміле) слово – і в мережі спалахує скандал.

До прикладу, нещодавно Ніколь в одному зі своїх постів відповіла коментаторам, зазначивши, що вона "зовсім не ненавидить" Анджеліну. Шанувальники Джолі тут же заявили, що Потуральскі просто лукавить, а сама стежить за оновленнями аккаунта Анджеліни в Instagram, а також видаляє всі згадки про колишню дружину Пітта на своїй сторінці.

Дівчина не розсердила актора (фото: instagram.com/nico.potur)

Тепер всі шанувальники звернулися до Бреда: що він думає з приводу таких з'ясувань відносин між двома своїми жінками, колишньою і нинішньою. Виявляється, Пітт абсолютно спокійно поставився до цього епізоду. Джерело стверджує, що 56-річний оскароносний актор, що представив нещодавно нову колекцію Brioni, зовсім не був "розсерджений або засмучений". Більше того – він не хоче більше бути заручником драми. "Те, що всі навколо раптом заговорили про це, повинно було б здивувати Бреда. В цей період свого життя Бред просто щасливий, що знайшов когось, хто змушує відчувати себе потрібним і коханим", – розповів інсайдер Us Weekly.

Бреду більше не потрібна драма (фото: instagram.com/brioni_official)

Нагадаємо, між Піттом і Джолі досі не завершилися суди з приводу опіки над дітьми. Наступне слухання справи призначено на жовтень. Поки що з усіх дітей тільки старший Меддокс, якому вже 19, має право сам розпоряджатися своїм часом спілкування з обома батьками. Але, кажуть, він викреслив батька свого життя.

Раніше ми писали, що Бред Пітт не має наміру одружуватися на Ніколь Потуральскі. Причина досить проста.