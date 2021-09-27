Никитюк в белье озадачила поклонников переменами во внешности: "очень похорошела"

Леся Никитюк давно расположила к себе поклонников фирменным искрометным юмором и умением посмеяться не только над другими, но и над собой. Ее посты в соцсети всегда наполнены позитивном и заставляют подписчиков Леди Ле улыбаться. Леся в последнее время радует фолловеров еще и соблазнительные луками, а также сексуальными нарядами – модельные параметры ведущей позволяют ей носить смелые аутфиты и выглядеть в них сногсшибательно.