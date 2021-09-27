Нікітюк в білизні спантеличила шанувальників змінами у зовнішності: "дуже погарнішала"

Леся Нікітюк давно розташувала до себе шанувальників фірмовим іскрометним гумором і вмінням посміятися не тільки над іншими, але і над собою. Її пости в соцмережі завжди наповнені позитивному і змушують підписників Леді Ле посміхатися. Леся останнім часом радує фоловерів ще й спокусливі луками, а також сексуальними вбраннями – модельні параметри ведучої дозволяють їй носити сміливі аутфіти і виглядати в них неперевершено.
На особистій сторінці в Instagram Леся запостила чергове гаряче фото - вона позує в розстебнутій сорочці, схожій на чоловічу, і демонструє, що ж приховано під вбранням.
Макіяж зірки виконаний в природних тонах, а явний акцент зроблений на спокусливих вологих губах з трендовою нюдовою помадою і блиском.
"Добрий ранок. Я наколола губи... Як я вас наколола", - вирішила пожартувати над підписниками ведуча.
Леся показала спокусливий образ з гримерки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Багато з них запевнили Лесю - їй не варто змінювати свою зовнішність, адже природність - її "фішка".
До речі, раніше Лесю вже підозрювали в маніпуляціях із зовнішністю, зокрема - зміні форми губ. Так, нещодавно вона хвалилася фотосетом в образі спокусливої ковбойші - тоді шанувальники помітили, що ведуча стала виглядати трохи інакше.