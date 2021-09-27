Нікітюк в білизні спантеличила шанувальників змінами у зовнішності: "дуже погарнішала"

Леся Нікітюк давно розташувала до себе шанувальників фірмовим іскрометним гумором і вмінням посміятися не тільки над іншими, але і над собою. Її пости в соцмережі завжди наповнені позитивному і змушують підписників Леді Ле посміхатися. Леся останнім часом радує фоловерів ще й спокусливі луками, а також сексуальними вбраннями – модельні параметри ведучої дозволяють їй носити сміливі аутфіти і виглядати в них неперевершено.