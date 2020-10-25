Никитюк и Фреймут в мини развеселили ироничным селфи перед Танцами со звездами 2020

Леся Никитюк снова выйдет на главный паркет страны в девятом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2020. В качестве партнеров ведущей досталась пара Ольи Фреймут и Ильи Падзина. Леди Ле уже успела в оригинальной форме поделиться первыми впечатлениями от новости о своем участии и тандеме с коллегой, теперь же Леся решила показать необычное фото вместе с Ольгой. Так, кадр "сделал" питомец Леди Ле – Рафик.

Ведущая опубликовала в Instagram забавное фото, "авторства" ее четвероногого любимца. В кадре – Леся и Ольга позируют в мини, показав стройные ножки. Фокус несколько размыт, ведь акцент сделан на "герое" кадра – Рафике.

"Сделал селфи на фоне деревьев", - иронично подписала кадр Леди Ле от имени своего песика, ведь и ее, и Ольгу судьи проекта не раз критиковали за танцевальные таланты и способности, и им крепко доставалось от членов жюри.

Леся Никитюк позабавила необычным фото с Ольгой Фреймут (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники тут же уловили шутливо-ироничный тон "Богини ламината" и оставили немало задорных комментариев.

Милота

У твоего питомца хороший вкус, два блондинистых на фоне осенних. Вы супердевушки. И блондин на переднем плане тоже

Крутое селфи вам собакен забабахал

Браво. Крутые деревья, удачи вам

Оригинально

Просто супер

Класс

Один блондин и две блондинки

Ну очень симпатичные деревья, просто красавицы. Причем трое

Лесе и Ольге предстоит исполнить перед зрителями страстный пасадобль, и они самозабвенно готовятся к выходу на паркет и пропадают на тренировках в съемочном павильоне. Так, продюсер Танцев со звездами опубликовал кадр с репетиции номера на сцене. На фото видно Ольгу, котрая расположилась на постели, и Лесю в длинном золотом платье – похоже, зрителей ждут страсти на главном паркет страны в исполнении дерзких блондинок.

Леся и Ольга готовят для зрителей зрелищный пасадобль (фото: instagram.com/zavaduk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала о пережитой депрессии и ее последствиях из-за ухода из известного тревел-шоу.