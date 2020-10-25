Нікітюк і Фреймут у міні розвеселили іронічним селфі перед Танцями з зірками 2020

Леся Нікітюк знову вийде на головний паркет країни в дев'ятому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2020. В якості партнерів провідною ведучій дісталася пари Ольги Фреймут та Іллі Падзіна. Леді Ле в оригінальній формі поділитися першими враженнями від новини про свою участь і тандем з колегою, тепер же Леся вирішила показати незвичайне фото разом з Ольгою. Так, кадр "зробив" вихованець Леді Ле – Рафік.

Ведуча опублікувала в Instagram кумедне фото, "авторства" її чотирилапого улюбленця. В кадрі – Леся і Ольга позують в міні, показавши стрункі ніжки. Фокус дещо розмитий, адже акцент зроблений на "героя" кадру – Рафіка.

"Зробив селфі на тлі дерев", - іронічно підписала кадр Леді Ле від імені свого песика, адже і її, і Ольгу судді проекту не раз критикували за танцювальні таланти і здібності, і їм добряче діставалося від членів журі.

Леся Нікітюк потішила незвичайним фото з Ольгою Фреймут (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники тут же вловили жартівливо-іронічний тон "Богині ламінату" і залишили чимало веселих коментарів.

Милота

У твого вихованця хороший смак, два білявих на тлі осінніх. Ви супердівчини. І блондин на передньому плані теж

Круте селфі вам собакен забабахав

Браво. Круті дерева, удачі вам

Оригінально

Просто супер

Клас

Один блондин і дві блондинки

Ну дуже симпатичні дерева, просто красуні. Причому троє

Лесі і Ользі належить виконати перед глядачами пристрасний пасадобль, і вони самозабутньо готуються до виходу на паркет і пропадають на тренуваннях у знімальному павільйоні. Так, продюсер Танців із зірками опублікував кадр з репетиції номеру на сцені. На фото видно Ольгу, яка розташувалася на ліжку, і Лесю в довгій золотій сукні – схоже, на глядачів чекають пристрасті на головному паркет країни у виконанні зухвалих блондинок.

Леся і Ольга готують для глядачів видовищний пасадобль (фото: instagram.com/zavaduk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла про пережиту депресію та її наслідки через втрату роботи на відомого тревел-шоу.