Никитюк призналась, почему не стала "Холостячкой" и заговорила о своей свадьбе: "все уже готовы"

К слову, Леди Ле долгое время стеснялась своего высокого роста, но затем стала гордиться модельными параметрами.

"Честно, не могу сказать, что я до сих пор комплексую, но в принципе я понимаю реальность, это было бы как "Белоснежка и семь гномов-2". Возможно бы и нашла, а возможно и потеряла бы все, что есть", — пояснила свой отказ ведущая.

Леди Ле призналась забрасывают ли родители ее вопросами о свадьбе и семье. О словам теледивы, они уже смрились с тем, что знаковое событие в жизни дочери произойдет не скоро.

Леся призналась, готова ли идти под венец

"Все уже готовы, только, пожалуйста, будьте готовы и вы, (где вы там?) мужчина", — обратилась она к потенциальному счастливчику.

К слову, Леся недавно спровоцировала волну слухов о личной жизни, появившись рядом с "Холостяком 11" Михаилом Заливако, позже харкеры даже "слили" переписку бизнесмена и ведущей, но она оказалась исключительно дружеской.