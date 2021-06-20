Нікітюк зізналася, чому не стала "Хлостячкою" і заговорила про своє весілля: "всі вже готові"

До слова, Леді Ле довгий час соромилася свого високого зросту, але потім стала пишатися модельними параметрами.

"Чесно, не можу сказати, що я досі комплексую, але в принципі я розумію реальність, це було б як "Білосніжка і сім гномів-2". Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є", — пояснила свою відмову ведуча.

Леді Ле зізналася, чи закидають батьки її питаннями про весілля і сім'ю. Про словами теледви, вони вже змрилися з тим, що знакова подія в житті дочки відбудеться не скоро.

Леся зізналася, чи готова йти під вінець

"Всі вже готові, тільки, будь ласка, будьте готові і ви, (де ви там?) чоловік", - звернулася вона до потенційного щасливчика.

До слова, Леся нещодавно спровокувала хвилю пліток про особисте життя, позуючи поряд з "Холостяком 11" Михайлом Заливако, пізніше хакери "злили" переписку бізнесмена та ведучої, але вона виявилася виключно дружньою.